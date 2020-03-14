Коронавірус в Україні: обмежувальні заходи можуть посилити — Аваковhttps://racurs.ua/ua/n135167-koronavirus-v-ukrayini-obmejuvalni-zahody-mojut-posylyty-avakov.htmlРакурс
Арсен Аваков, міністр внутрішніх справ України, заявив, що карантин й інші обмежувальні заходи для боротьби з коронавірусом були введені вчасно. Саме такі запобіжні заходи допоможуть уникнути масового поширення вірусу в країні.
Надалі обмежувальні заходи можуть бути посилені. Про це Аваков написав на своїй сторінці в Facebook.
Уряд зараз діє на випередження, враховуючи досвід і помилки інших країн.
Завдання — якомога більше сповільнити поширення вірусу в Україні, мінімізувати джерела вірусного ураження, кваліфіковано лікувати уражених громадян, — заявив глава МВС.
Аваков підкреслив, що найближчими днями лікарні та аптеки будуть насичені засобами захисту — масками й антисептиками. Спекулянтів, за словами міністра, будуть «дуже жорстоко карати».
Він також закликав дотримуватися рекомендацій, уникати великих скупчень людей, мити руки та перевіряти інформацію в офіційних джерелах.
Нагадаємо, раніше «Укрзалізниця» прийняла рішення призупинити залізничне сполучення з Польщею через те, що в сусідній країні ввели заборону на в’їзд іноземців.