В Україні можуть посилити обмежувальні заходи. Фото: Delo.ua

https://racurs.ua/ua/n135167-koronavirus-v-ukrayini-obmejuvalni-zahody-mojut-posylyty-avakov.html

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Арсен Аваков, міністр внутрішніх справ України, заявив, що карантин й інші обмежувальні заходи для боротьби з коронавірусом були введені вчасно. Саме такі запобіжні заходи допоможуть уникнути масового поширення вірусу в країні.

Надалі обмежувальні заходи можуть бути посилені. Про це Аваков написав на своїй сторінці в Facebook.

Уряд зараз діє на випередження, враховуючи досвід і помилки інших країн.

Завдання — якомога більше сповільнити поширення вірусу в Україні, мінімізувати джерела вірусного ураження, кваліфіковано лікувати уражених громадян, — заявив глава МВС.

Аваков підкреслив, що найближчими днями лікарні та аптеки будуть насичені засобами захисту — масками й антисептиками. Спекулянтів, за словами міністра, будуть «дуже жорстоко карати».

Він також закликав дотримуватися рекомендацій, уникати великих скупчень людей, мити руки та перевіряти інформацію в офіційних джерелах.

Нагадаємо, раніше «Укрзалізниця» прийняла рішення призупинити залізничне сполучення з Польщею через те, що в сусідній країні ввели заборону на в’їзд іноземців.