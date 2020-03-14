Україна призупиняє залізничне сполучення з Польщею. Фото: iPress.ua

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Китайський коронавірус став причиною введення обмежень в Польщі. Влада прийняла рішення про заборону в’їзду в країну іноземних громадян. У зв’язку з цим «Укрзалізниця» прийняла рішення призупинити залізничне сполучення з Польщею.

Останні поїзда з Польщі поїдуть до України 14 березня: Київ — Перемишль («Інтерсіті+") з Перемишля та нічний поїзд з Варшави. З України два останніх поїзда «Інтерсіті+" вирушили вранці 14 березня на кінцеву станцію Перемишль. Про це повідомляє прес-служба «Укрзалізниці».

Продаж квитків на скасовані рейси зупинили. Повернення коштів за раніше придбані проїзні документи проводяться у всіх квиткових касах «Укрзалізниці» згідно з діючими правилами.

Також авіасполучення з Польщею зупиняє лоукостер Wizz Air. Він скасовує всі рейси в та із Польщі в зв’язку з закриттям країною кордонів. Рейси скасовані на невизначений термін.

Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» закривається регулярне пасажирське авіасполучення о 00:00 годин в ніч з 16 на 17 березня.

Наші пасажири-співвітчизники, які знаходяться за кордоном, повинні повернутися додому до цього часу, скориставшись усіма можливими засобами транспортного сполучення, — заявили в прес-службі МАУ.

Для тих, хто не встигне повернутися, організовуватимуть спеціальні рейси.

Нагадаємо, раніше влада Польщі ухвалила рішення тимчасово відновити прикордонний контроль з сусідніми європейськими країнами, а також призупинити міжнародне пасажирське залізничне і авіасполучення.