Украина приостанавливает железнодорожное сообщение с Польшей. Фото: iPress.ua

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Китайский коронавирус стал причиной введения ограничений в Польше. Власти приняли решение о запрете въезда в страну иностранных граждан. В связи с этим «Укрзализныця» приняла решение приостановить железнодорожное сообщение с Польшей.

Последние поезда из Польши поедут в Украину 14 марта: Киев — Перемышль («Интерсити+") из Перемышля и ночной поезд из Варшавы. Из Украины два последних поезда «Интерсити+" отправились утром 14 марта на конечную станцию Перемышль. Об этом сообщает пресс-служба «Укрзализныци».

Продажу билетов на отмененные рейсы остановили. Возврат средств за ранее приобретенные проездные документы проводится во всех билетных кассах «Укрзализныци» согласно действующим правилам.

Также авиасообщение с Польшей останавливает лоукостер Wizz Air. Он отменяет все рейсы в и из Польши в связи с закрытием страной границ. Рейсы отменены на неопределенный срок.

Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» закрывается регулярное пассажирское авиасообщение в 00:00 часов в ночь с 16 на 17 марта.

Наши пассажиры-соотечественники, которые находятся за рубежом, должны вернуться домой до этого времени, воспользовавшись всеми возможными средствами транспортного сообщения, — заявили в пресс-службе МАУ.

Для тех, кто не успеет вернуться, будут организовывать специальные рейсы.

Напомним, ранее власти Польши приняли решение временно возобновить пограничный контроль с соседними европейскими странами, а также приостановить международное пассажирское железнодорожное и авиасообщение.