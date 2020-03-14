Шмыгаль созвал экстренное заседание Кабмина из-за коронавируса. Фото: Кабмин

https://racurs.ua/n135164-shmygal-sozval-ekstrennoe-zasedanie-kabmina-iz-za-koronavirusa.html

Ракурс

Денис Шмыгаль, премьер-министр Украины, созвал экстренное заседание Кабинета министров из-за коронавируса. Заседание было созвано 14 марта в 12:00.

На заседании будут рассмотрены решения СНБО о мерах против распространения коронавируса. Об этом Шмыгаль написал в своем Telegram-канале.

Премьер отметил, что заседание состоится в закрытом режиме, поскольку «будут рассматриваться документы с ограниченным доступом». По его слова, Кабмин рассмотрит закрытие пунктов пропуска через границу и на линии разграничения, финансирование изготовления тест-систем, а также обеспечение граждан и медработников средствами индивидуальной защиты.

Полную повестку дня заседания Шмыгаль также опубликовал в своем Telegram-канале:

закрытие на две недели пунктов пропуска через границу для регулярного пассажирского сообщения с 17 марта;

прекращения въезда на территорию Украины иностранцев в течение двух недель с 16 марта;

закрытие на две недели контрольных пунктов на линии разграничения с временно оккупированными территориями с 16 марта;

финансирование Минфином изготовления не менее 200 тыс. тестов для ПЦР-диагностики коронавируса Институтом молекулярной биологии и генетики НАН Украины на передачу Минздраву;

обеспечение индивидуальными средствами защиты медперсонал, контактных лиц, работников правоохранительных и органов спасения, задействованных в противоэпидемических мероприятиях;

стимулирование отечественных предприятий для производства необходимых средств для оказания помощи больным;

выделение средств Минздрава для закупки необходимых средств медицинского назначения для населения;

обеспечение приоритетного проведения платежей на закупку товаров, работ и услуг, связанных с противодействием распространению COVID-19;

введение в установленном порядке таможенного оформления в течение одних суток грузов с гуманитарной помощью, поступающих в Украину, связанную с организацией борьбы с COVID-19.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам в связи с распространением коронавируса, который уже забрал одну жизнь в стране.