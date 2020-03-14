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Шмыгаль созвал экстренное заседание Кабмина из-за коронавируса. Фото: Кабмин

Шмыгаль созвал экстренное заседание Кабмина из-за коронавируса

14 мар 2020, 12:27
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Денис Шмыгаль, премьер-министр Украины, созвал экстренное заседание Кабинета министров из-за коронавируса. Заседание было созвано 14 марта в 12:00.

На заседании будут рассмотрены решения СНБО о мерах против распространения коронавируса. Об этом Шмыгаль написал в своем Telegram-канале.

Премьер отметил, что заседание состоится в закрытом режиме, поскольку «будут рассматриваться документы с ограниченным доступом». По его слова, Кабмин рассмотрит закрытие пунктов пропуска через границу и на линии разграничения, финансирование изготовления тест-систем, а также обеспечение граждан и медработников средствами индивидуальной защиты.

Полную повестку дня заседания Шмыгаль также опубликовал в своем Telegram-канале:

  • закрытие на две недели пунктов пропуска через границу для регулярного пассажирского сообщения с 17 марта;
  • прекращения въезда на территорию Украины иностранцев в течение двух недель с 16 марта;
  • закрытие на две недели контрольных пунктов на линии разграничения с временно оккупированными территориями с 16 марта;
  • финансирование Минфином изготовления не менее 200 тыс. тестов для ПЦР-диагностики коронавируса Институтом молекулярной биологии и генетики НАН Украины на передачу Минздраву;
  • обеспечение индивидуальными средствами защиты медперсонал, контактных лиц, работников правоохранительных и органов спасения, задействованных в противоэпидемических мероприятиях;
  • стимулирование отечественных предприятий для производства необходимых средств для оказания помощи больным;
  • выделение средств Минздрава для закупки необходимых средств медицинского назначения для населения;
  • обеспечение приоритетного проведения платежей на закупку товаров, работ и услуг, связанных с противодействием распространению COVID-19;
  • введение в установленном порядке таможенного оформления в течение одних суток грузов с гуманитарной помощью, поступающих в Украину, связанную с организацией борьбы с COVID-19.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам в связи с распространением коронавируса, который уже забрал одну жизнь в стране.


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