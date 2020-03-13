Владимир Зеленский. Фото: 24 Канал

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Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам в связи с распространением коронавируса, который уже забрал одну жизнь в стране.

Видеообращение Зеленского опубликовано Офисом президента в Facebook.

Президент заявил, что Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел ряд ограничений, которые вводят страны с большим количеством зараженных коронавирусом граждан. Зеленский сказал, что лучше действовать на опережение, чем дожидаться первой сотни или тысячи зараженных.

Зеленский уточнил, что Украина закрывает границу для иностранцев. Две недели иностранные граждане не смогут попасть в Украину. Через две недели этот вопрос будет рассмотрен повторно.

Президент заверил, что в ближайшее время инфекционные медучреждения в каждом регионе Украины будут полностью обеспечены экспресс-тестами.

Кабмин уже выделил 100 млн грн на средства защиты. В случае необходимости будет выделено 500 млн грн на закупку медицинского оборудования для интенсивной терапии.

Также Зеленский добавил, что Институтом молекулярной биологии НАН Украины безотлагательно будет изготовлено 200 тыс. экспресс-тестов, а из государственного резерва в учреждения здравоохранения будут переданы 10 млн масок.

Президент настоятельно рекомендовал всем украинским гражданам временно воздержаться от поездок за границу без крайней необходимости.