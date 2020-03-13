Володимир Зеленський. Фото: 24 Канал

https://racurs.ua/ua/n135151-my-diiemo-rishuche-i-na-vyperedjennya-zelenskyy-rozpoviv-pro-rishennya-rnbo-schodo-koronavirusu.html

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Президент України Володимир Зеленський звернувся до українців у зв’язку з поширенням коронавірусу, який вже забрав одне життя в країні.

Відеозвернення Зеленського опубліковано Офісом президента в Facebook.

Президент заявив, що Рада національної безпеки і оборони України ввела низку обмежень, які вводять країни з великою кількістю заражених коронавірусом громадян. Зеленський сказав, що краще діяти на випередження, ніж чекати першої сотні або тисячі заражених.

Зеленський уточнив, що Україна закриває кордон для іноземців. Два тижні іноземні громадяни не зможуть потрапити до України. Через два тижні дане питання буде розглянуто повторно.

Президент запевнив, що найближчим часом інфекційні медустанови у кожному регіоні України будуть повністю забезпечені експрес-тестами.

Кабмін вже виділив 100 млн грн на засоби захисту. У разі необхідності буде виділено 500 млн грн на закупівлю медичного обладнання для інтенсивної терапії.

Також Зеленський додав, що Інститутом молекулярної біології НАН України невідкладно буде виготовлено 200 тис. експрес-тестів, а з державного резерву в установи охорони здоров’я будуть передані 10 млн масок.

Президент рекомендував усім українським громадянам тимчасово утриматися від поїздок за кордон без крайньої необхідності.