Дмитро Разумков. Фото: NewsOne

https://racurs.ua/ua/n135149-koronavirus-ukrayina-z-17-bereznya-povnistu-perekryie-aviaspoluchennya-razumkov.html

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Коронавірус став причиною введення в Україні карантину, але цього недостатньо, щоб мінімізувати загрозу поширення інфекції. «Повітряні ворота» України фактично відкриті для потрапляння коронавірусу в країну. У зв’язку з цим було прийнято рішення повністю обмежити пасажирське авіасполучення.

Дане обмеження почне діяти 17 березня 2020 року опівночі. Про це повідомив спікер Верховної Ради Дмитро Разумков у ефірі телеканалу NewsOne.

Разумков зазначив, що громадяни України після зазначеної дати зможуть повернутися на батьківщину автотранспортом або морським транспортом.

Чиновник додав, що авіаційний транспорт не є єдиним і будуть інші способи повернення українців на батьківщину. Однак, виїжджати за територію нашої держави громадяни України не зможуть.