Коронавірус: Україна з 17 березня повністю перекриє авіасполучення — Разумковhttps://racurs.ua/ua/n135149-koronavirus-ukrayina-z-17-bereznya-povnistu-perekryie-aviaspoluchennya-razumkov.htmlРакурс
Коронавірус став причиною введення в Україні карантину, але цього недостатньо, щоб мінімізувати загрозу поширення інфекції. «Повітряні ворота» України фактично відкриті для потрапляння коронавірусу в країну. У зв’язку з цим було прийнято рішення повністю обмежити пасажирське авіасполучення.
Дане обмеження почне діяти 17 березня 2020 року опівночі. Про це повідомив спікер Верховної Ради Дмитро Разумков у ефірі телеканалу NewsOne.
Разумков зазначив, що громадяни України після зазначеної дати зможуть повернутися на батьківщину автотранспортом або морським транспортом.
Чиновник додав, що авіаційний транспорт не є єдиним і будуть інші способи повернення українців на батьківщину. Однак, виїжджати за територію нашої держави громадяни України не зможуть.