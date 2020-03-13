Коронавірус не можна помітити у маршрутці: Ляшко закликав українців ходити пішки

Коронавірус. Фото: Рубрика

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Коронавірус в Україні вже не примарна загроза, а сувора реальність. Громадський транспорт є найбільш епідемонебезпечним місцем, так як за день ним користується величезна кількість людей. Тому першочерговим завданням уряду є максимально скоротити кількість пасажирів у громадському транспорті.

Про це під час сьогоднішнього брифінгу повідомив заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Чиновник заявив, що Міністерство охорони здоров’я направило рекомендації роботодавцям про переведення працівників на дистанційну роботу на час введення в країні карантину.

Також Ляшко зазначив, що закриття на карантин дитячих садків і шкіл істотно знизить кількість пасажирів громадського транспорту, а також буде сприяти зниженню ризику поширення інфекції.

Діти не будуть їздити до школи, а працівники зможуть виконувати свою роботу дистанційно. Це скоротить кількість контактів і знизить ризик зараження.

Чиновник додав, що визначити в маршрутці заражену коронавірусом людину неможливо, тому користування громадським транспортом різко підвищує ймовірність інфікування.

Ляшко порадив не користуватися громадським транспортом, якщо необхідно проїхати 2−3 зупинки. Набагато безпечніше буде пройти пішки цю відстань. Це дозволить скоротити кількість пасажирів і мінімізувати ймовірність зараження.