Коронавірус вбив пенсіонерку в Житомирській області

https://racurs.ua/ua/n135129-koronavirus-vbyv-pensionerku-u-jytomyrskiy-oblasti.html

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Перший смертельний випадок від коронавірусу зафіксований в Україні. Загибла — 71-річна пенсіонерка в Житомирській області, яку госпіталізували 12 березня.

Вона померла 13 березня. Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров’я.

Раніше повідомлялося, що вранці у жінки впав рівень кисню в крові, її підключили до апарату штучної вентиляції легенів. Раніше у неї було діагностовано двостороннє запалення легенів.

Під наглядом лікарів перебувають близькі, з якими вона проживала, і особи, з якими вона контактувала.

МОЗ зазначає, що жінка перебувала в групі ризику. Згідно зі світовою тенденції, старше покоління людей найбільш вразливе до інфікування коронавірусом COVID-19 з летальним результатом.

Головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко на брифінгу у Києві додав, що у жінки в місті Радомишль була двостороння пневмонія, на жаль, лікарям не вдалося її врятувати.

У МОЗ додали, що люди пенсійного віку перебувають в групі ризику.

Ми наголошуємо, що люди похилого віку є в групі ризику. Ми просимо всіх вас поспілкуватися з вашими батьками, бабусями і дідусями, заборонити подорожі за межі країни й максимально обмежити пересування по Україні. Самоізоляція — найкращий засіб профілактики, особливо для людей похилого віку, в яких є хронічні захворювання, — зазначив Ляшко.

Також Ляшко додав, що нині встановлюються люди, з якими могла контактувати померла, адже вона поверталася із Польщі через Львів, а також користувалася громадським транспортом.

Шляхом опитування виявляються контакти померлої громадянки, яка відвідувала Польщу, на території українських областей, якими вона пересувалася, та на польській території, — зазначив він.

Нагадаємо, симптоми хвороби у жінки з’явилися ще 3 березня, проте вона не звернулася до лікарів та не вдалася до самоізоляції. Вона продовжувала контактувати з людьми, а 8 березня відвідувала церкву. Її госпіталізували тільки 12 березня.