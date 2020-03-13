Коронавирус невозможно заметить в маршрутке: Ляшко призвал украинцев ходить пешком

Коронавирус. Фото: Рубрика

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Коронавирус в Украине уже не призрачная угроза, а суровая реальность. Общественный транспорт является наиболее эпидемоопасным местом, так как за день им пользуется огромное количество людей. Поэтому первоначальной задачей правительства является максимально сократить количество пассажиров в общественном транспорте.

Об этом во время сегодняшнего брифинга сообщил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.

Чиновник заявил, что Министерство здравоохранения направило рекомендации работодателям о переводе работников на дистанционную работу на время введения в стране карантина.

Также Ляшко отметил, что закрытие на карантин детских садов и школ существенно снизит количество пассажиров общественного транспорта, а также будет способствовать снижению риска распространения инфекции.

Дети не будут ездить в школу, а работники смогут выполнять свою работу дистанционно. Это сократит количество контактов и снизит риск заражения.

Чиновник добавил, что определить в маршрутке зараженного коронавирусом человека невозможно, поэтому пользование общественным транспортом резко повышает вероятность инфицирования.

Ляшко порекомендовал не пользоваться общественным транспортом, если необходимо проехать 2−3 остановки. Гораздо безопаснее будет пройти пешком это расстояние. Это позволит сократить количество пассажиров и минимизировать вероятность заражения.