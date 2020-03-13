Коронавирус: Украина с 17 марта полностью перекроет авиасообщение — Разумковhttps://racurs.ua/n135149-koronavirus-ukraina-s-17-marta-polnostu-perekroet-aviasoobschenie-razumkov.htmlРакурс
Коронавирус стал причиной введения в Украине карантина, но этого недостаточно, чтобы минимизировать угрозу распространения инфекции. «Воздушные ворота» Украины фактически открыты для попадания коронавируса в страну. В связи с этим было принято решение полностью ограничить пассажирское авиасообщение.
Данное ограничение начнет действовать 17 марта 2020 года в полночь. Об этом сообщил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков в эфире телеканала NewsOne.
Разумков уточнил, что граждане Украины после указанной даты смогут возвратиться на родину автотранспортом или морским транспортом.
Чиновник добавил, что авиационный транспорт не является единственным и будут другие способы возвращения украинцев на родину. Однако, выезжать за территорию нашего государства граждане Украины не смогут.