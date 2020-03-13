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Ракурс
Дмитрий Разумков. Фото: NewsOne

Коронавирус: Украина с 17 марта полностью перекроет авиасообщение — Разумков

13 мар 2020, 20:52
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Коронавирус стал причиной введения в Украине карантина, но этого недостаточно, чтобы минимизировать угрозу распространения инфекции. «Воздушные ворота» Украины фактически открыты для попадания коронавируса в страну. В связи с этим было принято решение полностью ограничить пассажирское авиасообщение.

Данное ограничение начнет действовать 17 марта 2020 года в полночь. Об этом сообщил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков в эфире телеканала NewsOne.

Разумков уточнил, что граждане Украины после указанной даты смогут возвратиться на родину автотранспортом или морским транспортом.

Чиновник добавил, что авиационный транспорт не является единственным и будут другие способы возвращения украинцев на родину. Однако, выезжать за территорию нашего государства граждане Украины не смогут.

Источник: Ракурс


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