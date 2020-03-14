Шмигаль скликав екстрене засідання Кабміну через коронавірус. Фото: Кабмін

https://racurs.ua/ua/n135164-shmygal-sklykav-ekstrene-zasidannya-kabminu-cherez-koronavirus.html

Ракурс

Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України, скликав екстрене засідання Кабінету міністрів через коронавірус. Засідання було скликане 14 березня о 12.00.

На засіданні будуть розглянуті рішення РНБО про заходи проти поширення коронавірусу. Про це Шмигаль написав в своєму Telegram-каналі.

Прем'єр зазначив, що засідання відбудеться в закритому режимі, оскільки «розглядатимуться документи з обмеженим доступом». За його слова, Кабмін розгляне закриття пунктів пропуску через кордон та на лінії розмежування, фінансування виготовлення тест-систем, а також забезпечення громадян і медпрацівників засобами індивідуального захисту.

Повний порядок денний засідання Шмигаль також опублікував в своєму Telegram-каналі:

закриття на два тижні пунктів пропуску через кордон для регулярного пасажирського сполучення з 17 березня;

припинення в’їзду на територію України іноземців протягом двох тижнів з 16 березня;

закриття на два тижні контрольних пунктів на лінії розмежування з тимчасово окупованими територіями з 16 березня;

фінансування Мінфіном виготовлення не менш ніж 200 тис. тестів для ПЛР-діагностики коронавірусу Інститутом молекулярної біології і генетики НАН України на передачу МОЗ;

забезпечення індивідуальними засобами захисту медперсоналу, контактних осіб, працівників правоохоронних і органів порятунку, задіяних у протиепідемічних заходах;

стимулювання вітчизняних підприємств для виробництва необхідних засобів для надання допомоги хворим;

виділення коштів МОЗ для закупівлі необхідних засобів медичного призначення для населення;

забезпечення пріоритетного проведення платежів на закупівлю товарів, робіт та послуг, пов’язаних з протидією розповсюдженню COVID-19;

запровадження в установленому порядку митного оформлення протягом однієї доби вантажів з гуманітарною допомогою, що надходять в Україну, пов’язану з організацією боротьби з COVID-19.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський звернувся до українців у зв’язку з поширенням коронавірусу, який вже забрав одне життя в країні.