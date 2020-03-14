Путін підписав закон, який обнуляє його президентські терміни. Фото: REUTERS

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Володимир Путін, президент Росії, в суботу, 14 березня, підписав закон про поправки до Конституції РФ, який дозволить йому знову брати участь у виборах глави держави. Якщо цей закон підтримає Конституційний суд РФ, Путін зможе бути президентом щонайменше до 2036 року.

Закон «Про вдосконалення регулювання окремих питань організації та функціонування публічної влади» опублікований на порталі правової інформації Росії.

Тепер поправки направлять до Конституційного суду РФ, який повинен вирішити, чи не суперечать вони чинній редакції основного закону країни. Потім, відповідно до запропонованої Путіним процедури, всі запропоновані поправки будуть винесені на загальноросійське голосування єдиним пакетом — росіяни зможуть проголосувати за всі поправки разом, або проти.

Нагадаємо, раніше Держдума РФ підтримала поправку до конституції країни, яка дозволить «обнулити» президентські терміни. Без цієї поправки Путін не зміг би висуватися в президенти в 2024 році.