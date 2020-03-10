Володимир Путін, фото: «Лентач»

https://racurs.ua/ua/n134938-putin-nazavjdy-rosiyski-deputaty-vyrishyly-obnulyty-prezydentski-stroky-dokument.html

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Держдума РФ підтримала поправку до конституції країни, яка дозволить «обнулити» президентські строки.

Завдяки цьому чинний президент Росії Володимир Путін зможе до смерті залишатися на цій посаді, повідомляє видання Meduza.

Чинна конституція Росії передбачає, що на президентський термін можна обиратися не більше ніж на два терміни підряд. Саме тому у правління Путіна існувала «перерва» у вигляді президентства Дмитра Медведєва у 2008−2012 роках, коли Путін перебував на посаді прем'єр-міністра.

Внести відповідну правку до конституції запропонувала депутат від «Єдиної Росії» Валентина Терешкова, перша жінка-космонавт.

Зазначається, що Путін особисто прибув до російської Держдуми, щоб обговорити цю поправку.

Також російські депутати підтримали поправки, котрі визначають шлюб як союзу чоловіка та жінки, визначають статус Росії як правонаступниці Радянського Союзу, закріпляють використання російської мови на всій території країни, встановлюють пріоритет російської конституції над рішеннями міждержавних органів та встановлюють норми про неприпустимість відчуження частин території Росії і закликів до цього.

Крім того, у російській конституції може з’явитися згадування про Бога, віру в якого «передали предки».

Путін, виступаючи сьогодні в Держдумі, заявив, що ці поправки до конституції ще потрібно спрямувати на розгляд до Конституційного суду РФ.

Російські користувачі соцмереж вже активно реагують на ці законодавчі ініціативи влади.

Нагадаємо, Путін нещодавно заявив про готовність Росії повторити світову війну.