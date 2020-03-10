Путін готовий розв'язати нову світову війну. Фото: Судово-юридична газета

https://racurs.ua/ua/n134918-my-povtorymo-putin-gotovyy-rozv-yazaty-novu-svitovu-viynu.html

Ракурс

Володимир Путін заявив про готовність Росії повторити світову війну в разі військової агресії проти неї.

Росія діятиме так само, як Радянський Союз відповів на напад гітлерівської Німеччини, зазначив російський президент в інтерв’ю ТАСС, фрагмент якого оприлюднено на YouTube.

На прохання журналіста прокоментувати популярні серед росіян гасла «Можемо повторити» у контексті нової світової війни Путін відповів: «Радянський Союз зазнав дуже страшного, жахливого, непростимого нападу з боку Німеччини, ми втратили 27 млн осіб, немає жодної країни в світі, яка б зазнала таких втрат. І якщо хтось посміє зробити щось подібне, ми повторимо».

Також Путін висловився щодо заяви українського президента Володимира Зеленського про те, що нацистський концтабір Освенцим звільняли українці. Він вважає, що такі слова Зеленського обумовлені нинішньою політичною кон’юнктурою, зокрема, президент України нібито хоче створити певний образ для польської влади.

Нагадаємо, під час візиту до Польщі 27 січня Зеленський заявив, що концтабір Освенцим був звільнений ударним батальйоном 100-ї Львівської дивізії у складі 1-го Українського фронту.