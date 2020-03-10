У ДНР госпіталізували жінку з підозрою на COVID-19. Фото: delo.ua

https://racurs.ua/ua/n134920-v-ordo-gospitalizuvaly-jinku-z-pidozrou-na-koronavirus.html

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Окупаційна влада самопроголошеної Донецької народної республіки заявила про госпіталізацію жінки з підозрою на новий коронавірус.

При проходженні контрольного пункту в’їзду-виїзду «Новошахтинськ» на кордоні з Російською Федерацією 9 березня у жінки зафіксували температуру 37,2. Випадок місцеві медики визначили як підозрілий на коронавірус. Наразі госпіталізована особа перебуває під медичним наглядом в інфекційному відділенні. Про це 10 березня повідомила прес-служба так званого МОЗ ДНР.

У самопроголошеній ДНР відсутні тест-системи для виявлення коронавірусу. Окупанти заявляли, що будуть відправляти аналізи в російські лабораторії.

Раніше повідомлялося, що в штабі ООС заявляли, що Росія відправила на окупований Донбас громадянина України, який нещодавно незаконно отримав громадянство РФ. У розвідці заявляли, що російська влада вирішила не лікувати у себе хворого на коронавірус SARS-CoV-2 і відправила його на Донбас. Нещодавно чоловік прибув із Китаю, у нього виявили симптоми коронавірусної інфекції COVID-19.

Нагадаємо, що наразі в Україні зареєстровано один лабораторно підтверджений випадок COVID-19. У Чернівцях в зв’язку з цим відправили на карантин освітні заклади.