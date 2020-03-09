Коронавірус в Україні: Росія відправить хворого з подвійним громадянством в ОРДЛО, фото — Pixabay

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Влада Росії вирішила не лікувати у себе хворого на COVID-19 і відправила його на Донбас. Йдеться про громадянина України, який нещодавно незаконно отримав громадянство РФ.

Штаб ООС послався на дані розвідки, яка з’ясувала, що чоловік нещодавно повернувся з Китаю і у нього виявили симптоми коронавірусу COVID-19.

Росіяни відправлять свого новоспеченого громадянина із Новошахтинська у лікарню за місцем реєстрації, тобто на території тимчасово окупованих Донецької та Луганської областей.

Росія полюбляє розповідати про кількість російських паспортів, які отримали мешканці непідконтрольної уряду України території, які привілеї очікують «потенційних росіян». У той же час, як бачимо, РФ легко відмовляється від своїх «новоспечених громадян», тим самим вкотре показуючи своє лицемірне обличчя, — йдеться в заяві прес-служби операції Об'єднаних сил.

Нагадаємо, що наразі в Україні зареєстровано один лабораторно підтверджений випадок COVID-19. У Чернівцях в зв’язку з цим відправили на карантин освітні заклади.

У зв’язку із поширенням COVID-19 в світі громадянам України рекомендовано тимчасово утриматися від поїздок до країн або окремих територій держав, найбільш уражених вірусом. Зокрема до Іспанії, північних регіонів Італії, Франції, В‘єтнаму, Республіки Корея, Японії, Ірану.