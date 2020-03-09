Коронавірусна паніка: в Австралії жінки побилися в магазині через туалетний папір, фото — The Guardian

https://racurs.ua/ua/n134882-koronavirusna-panika-v-avstraliyi-jinky-pobylysya-v-magazyni-cherez-tualetnyy-papir-video.html

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На тлі чуток про дефіцит товарів першої необхідності, який начебто спричинив коронавірус, в Австралії жінки побилися через туалетний папір.

Поліцейські Нового Південного Уельсу розбороняли трьох жінок в супермаркеті містечка Чуллора на захід від Сіднея. Їм повідомили, що 49-річна жінка зазнала нападу. Її атакували два інших покупці. Бійка сталася через туалетний папір.

Пізніше в соцмережах з’явилося відео: на кадрах видно, як жінки починають бити один одного біля візка, який вщерть навантажений рулонами туалетного паперу. Одна з жінок вимагала у матері і доньки, щоб ті поділилися з нею хоча б однією упаковкою. Ті відмовилися і конфлікт переріс у бійку.

Наприкінці минулого тижня торгові мережі Австралії Woolworth і Coles запровадили обмеження на кількість туалетного паперу, що відпускається в одні руки — не більше чотирьох упаковок. Деякі мережі ввели ліміт на продаж молока, яєць і рису.

Винна в цьому епідемія коронавірусу COVID-19, а саме чутки, які розпускають у зв’язку з нею в соціальних мережах.

Першими скуповувати туалетний папір почали японці. Уряд Японії марно запевняв японців, що дефіциту не передбачається — з супермаркетів на початку березня зникли всі види паперових засобів гігієни.