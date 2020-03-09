Сенцов відреагував на кризу в Росії, зумовлену нафтовим крахом, фото — Капитал страны

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Колишній бранець Кремля Олег Сенцов емоційно відреагував на новину про економічну кризу в Росії, яку зумовило стрімке падіння цін на нафту.

Сенцов у Фейсбук написав, що очікував цієї події багато років, а також пригадав, що першим виданням, яке йому надіслали до в’язниці після оголошення вироку, була книга, у якій пророкували неминуче падіння могутності РФ.

Це була книга «Чорний лебідь» Нассіма Талеба, у якій йдеться про теорію непередбачених подій, які можуть трапитися раптово та призвести до катастрофічних наслідків.

Майже шість років я чекав, коли цей птах неминучості накриє своїми крилами Росію, яка робила усе, щоб прискорити його приліт. І ось сьогодні почалася неоголошена війна за нафтовий ринок — Саудівська Аравія почала демпінгувати у відповідь на відмову РФ подальшого зменшення видобування цієї сировини. Нафта, а навздогін рубль, почали своє швидке падіння. Ціна на газ, яка прив’язана до нафти, незабаром приєднається до цього тренду, який, сподіваюсь, призведе до запуску руйнівних процесів у економіці агресора, — написав правозахисник та режисер.

Сенцов назвав президента РФ Путіна, який закоханий в Радянський Союз, людиною, що веде свою країну шляхом, на кінцевій зупинці котрого стоїть табличка «Крах».

«Чорний лебідь» — книга есеїста, дослідника та статистика Нассіма Талеба. У книзі розповідається про величезний вплив на історію рідкісних подій, які неможливо передбачити, і людську схильність знаходити прості та оманливі пояснення цих подій. Таке явище назвали теорією «чорного лебедя».

Книга вийшла у 2007році незадовго до початку глобальної фінансової кризи та стала великим комерційним успіхом, провівши 17 тижнів у списку бестселерів «Нью-Йорк Таймс».