Сенцов отреагировал на кризис в России, обусловленную нефтяным крахом, фото - Капитал страны

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Ракурс

Бывший пленник Кремля Олег Сенцов эмоционально отреагировал на новость об экономическом кризисе в России, который обусловило стремительное падение цен на нефть — главный продукт экспорта этой страны.

Сенцов в Фейсбук написал, что ожидал этого события много лет, а также вспомнил, что первым изданием, которое ему прислали в тюрьму после оглашения приговора, была книга, в которой пророчили неминуемое падение могущества РФ.

Это была книга «Черный лебедь» Нассима Талеба, в которой говорится о теории непредвиденных событий, которые могут случиться внезапно и привести к катастрофическим последствиям.

Почти шесть лет я ждал, когда эта птица неизбежности накроет своими крыльями Россию, делавшую все, чтобы ускорить ее прилет. И вот сегодня началась необъявленная война за нефтяной рынок — Саудовская Аравия начала демпинговать в ответ на отказ РФ относительно дальнейшего уменьшения добычи этого сырья. Нефть, а вслед рубль, начали свое быстрое падение. Цена на газ, которая привязана к нефти, вскоре присоединится к этому тренду, который, надеюсь, приведет к запуску разрушительных процессов в экономике агрессора, — написал правозащитник и режиссер.

Сенцов назвал президента РФ Путина, который влюблен в Советский Союз, человеком, ведущим свою страну по пути, на конечной остановке которого стоит табличка «Крах».

«Черный лебедь» — книга эссеиста, исследователя и статистика Нассима Талеба. В книге рассказывается об огромном влиянии на историю событий, которые невозможно предусмотреть, и человеческую склонность находить простые и обманчивые объяснения этих событий. Такое явление назвали теорией «черного лебедя».

Книга вышла в 2007 году незадолго до начала глобального финансового кризиса и стала большим коммерческим успехом, проведя 17 недель в списке бестселлеров «Нью-Йорк Таймс».