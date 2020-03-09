Канализация затопила двор в Киеве: автомобили плавают в стоках, фото — dtp.kiev.ua

https://racurs.ua/n134880-kanalizaciya-zatopila-dvor-v-kieve-avtomobili-plavaut-v-stokah-foto.html

Ракурс

В Киеве в Соломенском районе произошел прорыв канализации. В ночь с 8 на 9 марта затопило один из дворов многоэтажки на ул. Пулюя.

Как видно из фото, которые разместили в сети жители многоэтажки, канализационными стоками залило припаркованные автомобили. К некоторым из них можно добраться только в резиновых сапогах.

В группе «Киев Автомобильный» в Facebook прокомментировали фото так:

«Не доброе утро выдалось на ул. Пулюя, 1», «Чтобы строить дома, надо иметь еще мозги построить систему канализации», «А в домах и подвалах также «свежо»?, «Нефть упала, вода поднялась», «А вдруг это все-таки кофе?».

Предыдущая громкая коммунальная катастрофа в столице произошла 3 марта. Тогда с моста Патона полился кипяток. На мосту, который соединяет оба берега Днепра, произошел прорыв теплотрассы.