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Ракурс
Канализация затопила двор в Киеве: автомобили плавают в стоках, фото — dtp.kiev.ua

Канализация затопила двор в Киеве: автомобили плавают в стоках (ФОТО)

9 мар 2020, 11:59
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В Киеве в Соломенском районе произошел прорыв канализации. В ночь с 8 на 9 марта затопило один из дворов многоэтажки на ул. Пулюя.

Как видно из фото, которые разместили в сети жители многоэтажки, канализационными стоками залило припаркованные автомобили. К некоторым из них можно добраться только в резиновых сапогах.

Канализация затопила двор в Киеве: автомобили плавают в стоках, фото — dtp.kiev.ua

В группе «Киев Автомобильный» в Facebook прокомментировали фото так:

«Не доброе утро выдалось на ул. Пулюя, 1», «Чтобы строить дома, надо иметь еще мозги построить систему канализации», «А в домах и подвалах также «свежо»?, «Нефть упала, вода поднялась», «А вдруг это все-таки кофе?».

Канализация затопила двор в Киеве: автомобили плавают в стоках, фото — dtp.kiev.ua

Предыдущая громкая коммунальная катастрофа в столице произошла 3 марта. Тогда с моста Патона полился кипяток. На мосту, который соединяет оба берега Днепра, произошел прорыв теплотрассы.

Источник: Ракурс


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