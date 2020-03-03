Прорыв теплотрассы на мосту Патона, фото: социальные сети

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Ракурс

В Киеве на мосту имени Патона, который соединяет оба берега Днепра, произошел прорыв теплотрассы.

На место инцидента для ликвидации повреждения выехала аварийная бригада. Об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук сообщает Департамент транспортной инфраструктуры КГГА.

Отмечается, что на несущую конструкцию моста этот прорыв не влияет.

На видео с места инцидента, снятом очевидцами, можно увидеть, что утечка воды из теплотрассы своей интенсивности напоминает водопад.

Длина моста имени Патона составляет 1 тыс. 543 м, ширина — 21 м. Он был введен в эксплуатацию 5 ноября 1953 года.

Напомним, недавно в Голосеевском районе Киева во время ликвидации пожара в люке теплотрассы спасатели обнаружили тела трех человек без признаков жизни.