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Прорив теплотраси на мосту Патона, фото: соціальні мережі
З мосту Патона полився окріп: у Києві черговий прорив теплотраси (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n134607-z-mostu-patona-polyvsya-okrip-u-kyievi-chergovyy-proryv-teplotrasy-video.htmlРакурс
У Києві на мосту імені Патона, який сполучає обидва береги Дніпра, стався прорив теплотраси.
На місце інциденту для ліквідації пошкодження виїхала аварійна бригада. Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомляє Департамент транспортної інфраструктури КМДА.
Зазначається, що на несучу конструкцію мосту цей прорив не впливає.
На відео з місця інциденту, знятому очевидцями, можна побачити, що витік води із теплотраси своєю інтенсивністю нагадує водоспад.
Довжина мосту імені Патона становить 1 тис. 543 м, ширина — 21 м. Він був введений в експлуатацію 5 листопада 1953 року.
Нагадаємо, нещодавно у Голосіївському районі Києва під час ліквідації пожежі у люці теплотраси рятувальники виявили тіла трьох людей без ознак життя.
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