Прорив теплотраси на мосту Патона, фото: соціальні мережі

https://racurs.ua/ua/n134607-z-mostu-patona-polyvsya-okrip-u-kyievi-chergovyy-proryv-teplotrasy-video.html

Ракурс

У Києві на мосту імені Патона, який сполучає обидва береги Дніпра, стався прорив теплотраси.

На місце інциденту для ліквідації пошкодження виїхала аварійна бригада. Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомляє Департамент транспортної інфраструктури КМДА.

Зазначається, що на несучу конструкцію мосту цей прорив не впливає.

На відео з місця інциденту, знятому очевидцями, можна побачити, що витік води із теплотраси своєю інтенсивністю нагадує водоспад.

Довжина мосту імені Патона становить 1 тис. 543 м, ширина — 21 м. Він був введений в експлуатацію 5 листопада 1953 року.

Нагадаємо, нещодавно у Голосіївському районі Києва під час ліквідації пожежі у люці теплотраси рятувальники виявили тіла трьох людей без ознак життя.