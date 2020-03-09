Каналізація затопила двір у Києві: автомобілі плавають у стоках, фото — dtp.kiev.ua

https://racurs.ua/ua/n134880-kanalizaciya-zatopyla-dvir-u-kyievi-avtomobili-plavaut-u-stokah-foto.html

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У Києві в Солом’янському районі стався прорив каналізації. У ніч з 8 на 9 березня затопило один із дворів багатоповерхівки на вул. Пулюя.

Як видно із фото, які розмістили в мережі жителі багатоповерхівки, каналізаційними стоками залило припарковані автомобілі. До деяких з них можна дістатися тільки в гумових чоботях.

У групі «Київ Автомобільний» у Facebook прокоментували фото так:

«Не добрий ранок видався на вул. Пулюя, 1», «Щоб будувати будинки, треба мати ще мозок побудувати систему каналізації», «А в будинках і підвалах також «свіженькоо»?, «Нафта впала, вода піднялася», «А раптом це таки кава?».

Попередня гучна комунальна катастрофа у столиці сталася 3 березня. Тоді з мосту Патона полився окріп. На мосту, який сполучає обидва береги Дніпра, стався прорив теплотраси.