Коронавирусная паника: в Австралии женщины подрались в магазине из-за туалетную бумагу, фото - The Guardian

https://racurs.ua/n134882-koronavirusnaya-panika-v-avstralii-jenschiny-podralis-v-magazine-iz-za-tualetnoy-bumagi-video.html

Ракурс

На фоне слухов о дефиците товаров первой необходимости, который якобы вызвал коронавирус, в Австралии женщины подрались из-за туалетной бумаги.

Полицейские Нового Южного Уэльса разнимали трех женщин в супермаркете городка Чуллора к западу от Сиднея. Им сообщили, что 49-летняя женщина подверглась нападению. Ее атаковали два других покупателя. Драка произошла из-за туалетной бумаги.

Позже в соцсетях появилось видео: на кадрах видно, как женщины начинают бить друг друга у тележки, до отказа нагруженной рулонами туалетной бумаги. Одна из женщин потребовала у матери и дочери, чтобы те поделились с ней хотя бы одной упаковкой. Они отказались и конфликт перерос в драку.

В конце прошлой недели торговые сети Австралии Woolworth и Coles ввели ограничение на количество туалетной бумаги, отпускаемую в одни руки — не более четырех упаковок. Некоторые сети ввели лимит на продажу молока, яиц и риса.

Виновата в этом эпидемия коронавируса COVID-19, а именно слухи, которые распускают в связи с ней в социальных сетях.

Первыми скупать туалетную бумагу начали японцы. Правительство Японии бесполезно уверяло гражден, что дефицита не предвидится — из супермаркетов в начале марта исчезли все виды бумажных средств гигиены.