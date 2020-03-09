Коронавирус в Украине: Россия отправит больного с двойным гражданством в ОРДЛО, фото — Pixabay

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Власти России решили не лечить у себя больного COVID-19 и отправили его на Донбасс. Речь идет о гражданине Украины, который недавно незаконно получил гражданство РФ.

Штаб ООС сослался на данные разведки, которая выяснила, что мужчина недавно вернулся из Китая и у него выявили симптомы коронавируса COVID-19.

Россияне отправят своего новоиспеченного гражданина из Новошахтинска в больницу по месту регистрации, то есть на территории временно оккупированных Донецкой и Луганской областей.

Россия любит рассказывать о количестве российских паспортов, которое получили жители неподконтрольной правительству Украины территории, привилегии, которые ожидают «потенциальных россиян». В то же время, как видим, РФ легко отказывается от своих «новоиспеченных граждан», тем самым еще раз показывая свое лицемерное лицо, — говорится в заявлении пресс-службы операции Объединенных сил.

Напомним, что сейчас в Украине зарегистрирован один лабораторно подтвержденный случай COVID-19. В Черновцах в связи с этим отправили на карантин образовательные учреждения.

В связи с распространением COVID-19 в мире гражданам Украины рекомендовали временно воздержаться от поездок в страны или отдельные территорий государств, наиболее пораженных вирусом. В частности, в Испанию, северные регионы Италии, Франции, Вьетнама, Республики Корея, Японии, Ирана.