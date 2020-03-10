В ДНР госпитализировали женщину с подозрением на COVID-19. Фото: delo.ua

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Ракурс

Оккупационные власти самопровозглашенной Донецкой народной республики заявили о госпитализации женщины с подозрением на новый коронавирус.

При прохождении контрольного пункта въезда-выезда «Новошахтинск» на границе с Российской Федерацией 9 марта у женщины зафиксировали температуру 37,2. Случай местные медики определили как подозрительный на коронавирус. Сейчас госпитализированное лицо находится под медицинским наблюдением в инфекционном отделении. Об этом 10 марта сообщила пресс-служба так называемого Минздрава ДНР.

В самопровозглашенной ДНР отсутствуют тест-системы для выявления коронавируса. Оккупанты заявляли, что будут отправлять анализы в российские лаборатории.

Ранее сообщалось, что в штабе ООС заявляли, что Россия отправила на оккупированный Донбасс гражданина Украины, который недавно незаконно получил гражданство РФ. В разведке заявляли, что российские власти решили не лечить у себя больного коронавирусом SARS-CoV-2 и отправили его на Донбасс. Недавно мужчина прибыл из Китая, у него обнаружили симптомы коронавирусной инфекции COVID-19.

Напомним, что сейчас в Украине зарегистрирован один лабораторно подтвержденный случай COVID-19. В Черновцах в связи с этим отправили на карантин образовательные учреждения.