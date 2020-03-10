Кабмин назначил и. о. министра образования и науки Украины

Юрий Полюхович. Фото: Украинская правда

https://racurs.ua/n134919-kabmin-naznachil-i-o-ministra-obrazovaniya-i-nauki-ukrainy.html

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Кабмин назначил временно исполняющим обязанности министра образования и науки Украины Юрия Полюховича, который с сентября 2019 года занимал должность заместителя министра данного ведомства.

Решение о назначении Полюховича было принято сегодня во время заседания Кабмина, сообщает пресс-служба министерства образования и науки.

Следует отметить, что Полюхович совмещает свою должность с преподаванием магистерского курса «История цивилизаций доколумбовой Америки» в Национальном университете имени Тараса Шевченко.

Полюхович с 2014 года по 2016 год являлся советником министра образования и науки, при этом, функции советника он выполнял на общественных началах.

В течение 2014−2016 годов Полюхович был научным сотрудником Университета штата Калифорния, а также работал в Национальном институте антропологии и истории в Мексике.

Кроме этого, Полюхович имеет опыт работы в частных компаниях, в которых занимался вопросами развития инноваций.

Полюхович является полиглотом, он свободно владеет английским и испанским языками, а также знает чольти — классический язык майя. Он имеет научную степень магистра истории, которую получил в 2003 году в Национальном университете «Киево-Могилянская академия».