Кабмін призначив в. о. міністра освіти і науки України

Юрій Полюхович. Фото: Українська правда

https://racurs.ua/ua/n134919-kabmin-pryznachyv-v-o-ministra-osvity-i-nauky-ukrayiny.html

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Кабмін призначив тимчасово виконуючим обов’язки міністра освіти і науки України Юрія Полюховича, який з вересня 2019 року обіймав посаду заступника міністра цього відомства.

Рішення про призначення Полюховича було прийнято сьогодні під час засідання Кабміну, повідомляє прес-служба міністерства освіти і науки.

Слід зазначити, що Полюхович поєднує свою посаду з викладанням магістерського курсу «Історія цивілізацій доколумбової Америки» у Національному університеті імені Тараса Шевченка.

Полюхович із 2014 року по 2016 рік був радником міністра освіти і науки. Треба зауважити, що функції радника він виконував на громадських засадах.

Протягом 2014−2016 років Полюхович був науковим співробітником Університету штату Каліфорнія, а також працював у Національному інституті антропології та історії у Мексиці.

Крім цього, Полюхович має досвід роботи у приватних компаніях, у яких займався питаннями розвитку інновацій.

Полюхович є поліглотом, він вільно володіє англійською та іспанською мовами, а також знає чольті — класичну мову майя. Він має науковий ступінь магістра історії, який отримав у 2003 році в Національному університеті «Києво-Могилянська академія».