Путин готов развязать новую мировую войну. Фото: Судебно-юридическая газета

https://racurs.ua/n134918-my-povtorim-putin-gotov-razvyazat-novuu-mirovuu-voynu.html

Ракурс

Владимир Путин заявил о готовности России повторить мировую войну в случае военной агрессии против нее.

Россия будет действовать так же, как Советский Союз ответил на нападение гитлеровской Германии, отметил российский президент в интервью ТАСС, фрагмент которого обнародован на YouTube.

По просьбе журналиста прокомментировать популярные среди россиян лозунги «Можем повторить» в контексте новой мировой войны Путин ответил: «Советский Союз подвергся очень страшному, ужасному, непростительному нападению со стороны Германии, мы потеряли 27 млн человек, нет ни одной страны в мире, которая понесла бы такую утрату. И если кто-то посмеет сделать что-то подобное, мы повторим».

Также Путин высказался по поводу заявления украинского президента Владимира Зеленского о том, что нацистский концлагерь Освенцим освобождали украинцы. Он считает, что такие слова Зеленского обусловлены нынешней политической конъюнктурой, в частности, президент Украины якобы хочет создать определенный образ для польских властей.

Напомним, во время визита в Польшу 27 января Зеленский заявил, что концлагерь Освенцим был освобожден ударным батальоном 100-й Львовской дивизии в составе 1-го Украинского фронта.