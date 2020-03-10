Владимир Путин, фото: «Лентач»

https://racurs.ua/n134938-putin-navsegda-rossiyskie-deputaty-reshili-obnulit-prezidentskie-sroki-dokument.html

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Госдума РФ поддержала поправку к конституции страны, которая позволит «обнулить» президентские сроки.

Благодаря этому действующий президент России Владимир Путин сможет до смерти оставаться на этой должности, сообщает издание Meduza.

Действующая конституция России предусматривает, что на президентский срок можно избираться не более чем на два срока подряд. Именно поэтому в правлении Путина был «перерыв» в виде президентства Дмитрия Медведева в 2008—2012 годах, когда Путин занимал должность премьер-министра.

Внести соответствующую поправку в конституцию предложила депутат от «Единой России» Валентина Терешкова, первая женщина-космонавт.

Отмечается, что Путин лично прибыл в российскую Госдуму, чтобы обсудить эту поправку.

Также российские депутаты поддержали поправки, которые определяют брак как союз мужчины и женщины, определяют статус России как правопреемницы Советского Союза, закрепляют использование русского языка на всей территории страны, устанавливают приоритет российской конституции над решениями межгосударственных органов и устанавливают нормы о недопустимости отчуждения частей территории России и призывов к этому.

Кроме того, в российской конституции может появиться упоминание о Боге, веру в которого «передали предки».

Путин, выступая сегодня в Госдуме, заявил, что эти поправки в конституцию еще нужно направить на рассмотрение в Конституционный суд РФ.

Пользователи соцсетей уже активно реагируют на эти законодательные инициативы власти.

Напомним, Путин недавно заявил о готовности России повторить мировую войну.