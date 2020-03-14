Путин подписал закон, обнуляющий его президентские сроки. Фото: REUTERS

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Ракурс

Владимир Путин, президент России, в субботу, 14 марта, подписал закон о поправках в Конституцию РФ, который позволит ему снова участвовать в выборах главы государства. Если этот закон поддержит Конституционный суд РФ, Путин сможет быть президентом минимум до 2036 года.

Закон «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти» опубликован на портале правовой информации России.

Теперь поправки направят в Конституционный суд РФ, который должен решить, не противоречат ли они действующей редакции основного закона страны. Затем, согласно предложенной Путиным процедуре, все предложенные поправки будут вынесены на общероссийское голосование единым пакетом — россияне смогут проголосовать за все поправки разом, или против.

Напомним, ранее Госдума РФ поддержала поправку к конституции страны, которая позволит «обнулить» президентские сроки. Без этой поправки Путин не смог бы выдвигаться в президенты в 2024 году.