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В Украине могут ужесточить ограничительные меры. Фото: Delo.ua

Коронавирус в Украине: ограничительные меры могут ужесточить — Аваков

14 мар 2020, 14:14
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Арсен Аваков, министр внутренних дел Украины, заявил, что карантин и другие ограничительные меры для борьбы с коронавирусом были введены вовремя. Именно такие меры предосторожности помогут избежать массового распространения вируса в стране.

В дальнейшем ограничительные меры могут быть ужесточены. Об этом Аваков написал на своей странице в Facebook.

Правительство сейчас действует на опережение, учитывая опыт и ошибки других стран.

Задача — как можно более замедлить распространение вируса в Украине, минимизировать источники вирусного поражения, квалифицированно лечить пораженных граждан, — заявил глава МВД.

Аваков подчеркнул, что в ближайшие дни больницы и аптеки будут насыщены средствами защиты — масками и антисептиками. Спекулянтов, по словам министра, будут «очень жестко карать».

Он также призвал придерживаться рекомендаций, избегать больших скоплений людей, мыть руки и проверять информацию в официальных источниках.

Напомним, ранее «Укрзализныця» приняла решение приостановить железнодорожное сообщение с Польшей из-за того, что в соседней стране ввели запрет на въезд иностранцев.


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