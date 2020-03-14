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Ракурс
Коронавірус. Фото: NEWS.am

В Італії від коронавірусу померла українка — МЗС

14 бер 2020, 00:48
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Коронавірус забрав життя ще однієї українки. В італійській провінції Брешіа у п’ятницю, 13 березня, померла Раїса Малишева, яка перебувала на заробітках в Італії.

Про смерть Малишевої повідомило Міністерство закордонних справ України в Facebook.

У повідомленні зазначено, що в Італії померла українка, у якої раніше був діагностований коронавірус. МЗС висловлює співчуття родині та родичам померлої.

Про смерть нашої співвітчизниці в Італії також повідомила в Facebook активістка Оксана Федьків.

Скріншот поста Оксани Федьків у FacebookРаніше Федьків розповіла, що українка потрапила до лікарні в місті К’ярі, а працювала вона в місті Ровато. Повідомлялося, що жінка перебувала у край важкому стані. Також у неї були проблеми з диханням.

Джерело: Ракурс


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