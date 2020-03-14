Напад на Сивохо: суд відпустив двох нападників, третього відправив під домашній арешт

Сергій Сивохо. Фото: Україна.ру

https://racurs.ua/ua/n135153-napad-na-syvoho-sud-vidpustyv-dvoh-napadnykiv-tretogo-vidpravyv-pid-domashniy-aresht.html

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Напад на радника секретаря Ради національної безпеки і оборони Сергія Сивохо, який відбувся під час презентації «Національної платформи примирення і єдності», сьогодні розглядавя в суді. Печерський суд Києва обирав запобіжний захід для трьох нападників на Сивохо.

Суд задовольнив клопотання прокуратури і обрав для підозрюваного в нападі на Сивохо Олександра Демідова запобіжний захід у виді цілодобового домашнього арешту до 10 травня.

Демідов у суді заперечував свою причетність до фізичної розправи над Сивохо і стверджував, що лише зривав плакати. Адвокат Демідова заявив, що презентація програми проходила під час карантину, що є порушенням санітарних норм і правил.

Другого підозрюваного у нападі на Сивохо Сергія Тамаріна прокуратура також просила суд відправити під цілодобовий домашній арешт. Але клопотання звинувачення було відхилено і Тамаріна відпустили під особисте зобов’язання. Тамарін був звільнений з-під варти у залі суду.

Третій підозрюваний у нападі на Сивохо Юрій Капля також був звільнений з-під варти у залі суду. Краплю відпустили під особисте зобов’язання.

Головними аргументами захисту і підозрюваного було те, що у нього скоро має народжувати дружина. Крім того, пом’якшувальною обставиною стало бойове поранення Каплі, яке він отримав на Донбасі.