Нападение на Сивохо: суд отпустил двух нападавших, третьего отправил под домашний арест

Сергей Сивохо. Фото: Украина.ру

https://racurs.ua/n135153-napadenie-na-sivoho-sud-otpustil-dvuh-napadavshih-tretego-otpravil-pod-domashniy-arest.html

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Нападение на советника секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергея Сивохо, которое произошло во время презентации «Национальной платформы примирения и единства», сегодня рассматривалось в суде. Печерский суд Киева избирал меру пресечения для троих напавших на Сивохо.

Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и избрал для подозреваемого в нападении на Сивохо Александра Демидова меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста до 10 мая.

Демидов в суде отрицал свою причастность к физической расправе над Сивохо и утверждал, что лишь срывал плакаты. Адвокат Демидова заявил, что презентация программы проходила во время карантина, что является нарушением санитарных норм и правил.

Второго подозреваемого в нападении на Сивохо Сергея Тамарина прокуратура также просила суд отправить под круглосуточный домашний арест. Но ходатайство обвинения было отклонено и Тамарина отпустили под личное обязательство. Тамарин был освобожден из-под стражи в зале суда.

Третий подозреваемый в нападении на Сивохо Юрий Капля также был освобожден из-под стражи в зале суда. Каплю отпустили под личное обязательство.

Главными аргументами защиты и подозреваемого было то, что у него вскоре должна рожать жена. Кроме того, смягчающим обстоятельством стало боевое ранение Капли, которое он получил на Донбассе.