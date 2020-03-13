Коронавірус в Італії. Фото: mind.ua

https://racurs.ua/ua/n135144-koronavirus-v-italiyi-odna-ukrayinka-vylikuvalasya-insha-u-vajkomu-stani.html

Ракурс

Коронавірус в Італії підхопили щонайменше двоє українців. Одній жінці, яка захворіла на COVID-19 наприкінці лютого, вдалося одужати. Громадянку України вже виписали з лікарні.

Жінка вилікувалася в медичній установі Неаполя. Про це повідомляє у Facebook прес-центр Міністерства закордонних справ України із посиланням на інформацію генерального консульства України у Неаполі.



Водночас стало відомо про інший випадок захворювання на коронавірус українки в Італії. У реанімації у важкому стані перебуває 66-річна Раїса Малишева, котра легально працювала в місті Ровато провінції Брешія. Про це написала у Facebook представниця української громади Оксана Федьків.

Малишева була госпіталізована чотири дні тому в одну з лікарень К’яри з підозрою на коронавірус.

Сьогодні діагноз було підтверджено. Жінка перебуває в реанімації, інтубована, в дуже тяжкому стані, — зазначила Федьків.

Вона додала, що інформація про заражену українку була опублікована зі згоди її родичів для того, щоби люди, які могли контактувати з нею, негайно звернулися по медичну допомогу.

Станом на 13 березня, у світі коронавірусом заразилися 128 тис. 343 особи, померли від хвороби 4 тис. 720 людей, вилікувалися — 68 тис. 324 пацієнти.

В Італії інфікованих коронавірусом найбільше серед країн Європи, відомо про понад 12 тис. випадків захворювання та більш ніж 1 тис. загиблих від COVID-19.

В України було три лабораторно підтверджених випадки коронавірусу, сьогодні по обіді стало відомо про першу смерть від нього. Внаслідок захворювання на COVID-19 померла 71-річна пенсіонерка в Житомирській області.