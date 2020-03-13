Коронавирус в Италии. Фото: mind.ua

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Коронавирус в Италии подхватили по меньшей мере двое украинцев. Одной женщине, которая заболела COVID-19 в конце февраля, удалось выздороветь. Гражданку Украины уже выписали из больницы.

Женщина вылечилась в медицинском учреждении Неаполя. Об этом сообщает в Facebook пресс-центр Министерства иностранных дел Украины со ссылкой на информацию генерального консульства Украины в Неаполе.

В то же время стало известно о другом случае инфицирования коронавирусом украинки в Италии. В реанимации в тяжелом состоянии находится 66-летняя Раиса Малышева, которая легально работала в городе Ровато провинции Брешия. Об этом написала в Facebook представитель украинской общины Оксана Федькив.

Малышева была госпитализирована четыре дня назад в одну из больниц Кьяры с подозрением на коронавирус.

Сегодня диагноз был подтвержден. Женщина находится в реанимации, интубированная, в очень тяжелом состоянии, — отметила Федькив.

Она добавила, что информация о зараженной украинке была опубликована с согласия ее родственников для того, чтобы люди, которые могли контактировать с ней, немедленно обратились за медицинской помощью.

По состоянию на 13 марта, в мире коронавирусом заразились 128 тыс. 343 человека, умерли от болезни 4 тыс. 720 человек, вылечились — 68 тыс. 324 пациента.

В Италии инфицированных коронавирусом больше всего среди стран Европы, известно о более чем 12 тыс. случаях заболевания и свыше 1 тыс. погибших от COVID-19.

В Украине было три лабораторно подтвержденных случая коронавируса, сегодня после обеда стало известно о первой смерти от него. Вследствие заболевания COVID-19 умерла 71-летняя пенсионерка в Житомирской области.