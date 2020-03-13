Зеленский и украинские олигархи предпочитают размещать свои компании на Кипре. Фото: Facebook

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Ракурс

Президент Украины Владимир Зеленский, украинские олигархи и многие политики предпочитают размещать свои компании на Кипре. Создается впечатление, что Кипр является настоящим островным «налоговым Диснейлендом» для украинских богачей.

На Кипре мирно «сожительствуют» компании политических оппонентов и извечных конкурентов. Небольшое расследование по данному поводу провели журналисты программы «Схемы».

Журналисты установили, что Зеленский на Кипре до 2019 года владел компаниями Green Family Ltd и Aldorante Limited.

Компании Green Family Ltd принадлежали три кинокомпании в России. Позже Зеленский переписал компанию в пользу одного из авторов «Студии Квартал-95». Однако, фактического местоположения компании журналистам обнаружить не удалось.

Компания Aldorante Limited была задекларирована Зеленским. На нее была записана квартира в Киеве, где проживает президент с семьей. Компания занимается содержанием инвестиционной недвижимости и финансовой активности. Компания никому не известная, а зарегистрирована по адресу нынешнего директора Aldorante Limited.

В апреле 2019 года Зеленский передал руководство компанией гражданке Кипра, а акции компании стоимостью в 1 тыс. евро переписал на жену.

Бывший президент Петр Порошенко также имел на Кипре компанию CEE Confectionery Investments, которую передал в «слепой траст» в начале своего президентства.

Компании на Кипре есть или были у Игоря Коломойского (Triantal Investments), Вадима Новинского (Misandaiko Holdings Ltd), Виктора Пинчука (Geo-Alliance), Дмитрия Фирташа (Group DF) и Арсена Авакова (Fontana Management Limited и Ulisse Management Limited).

Почему же Кипр так привлекателен для украинских олигархов? Во-первых, здесь очень низкая налоговая ставка, поэтому капитал удобно выводить именно на Кипр.

Во-вторых, страна дополнительно дает определенный режим секретности для компаний.

В-третьих, использование английского права для структурирования корпоративных активов очень удобно. Это дает высокий уровень защиты инвестиций и позволяет удобно выводить капитал из Украины и дальше с Кипра на оффшоры или на другие европейские юрисдикции.

Другими словами, украинские олигархи с помощью кипрских компаний легко уклоняются от налогообложения, не нарушая при этом украинских законов.