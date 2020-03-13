Зеленський і українські олігархи бажають розміщувати свої компанії на Кіпрі

https://racurs.ua/ua/n135143-zelenskyy-i-ukrayinski-oligarhy-bajaut-rozmischuvaty-svoyi-kompaniyi-na-kipri-shemy-video.html

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Президент України Володимир Зеленський, українські олігархи і багато політиків вважають за краще розміщувати свої компанії на Кіпрі. Створюється враження, що Кіпр є справжнім острівним «податковим Діснейлендом» для українських багатіїв.

На Кіпрі мирно співіснують компанії політичних опонентів і одвічних конкурентів. Невелике розслідування з цього приводу провели журналісти програми «Схеми».

Журналісти встановили, що Зеленський на Кіпрі до 2019 року володів компаніями Green Family Ltd і Aldorante Limited.

Компанії Green Family Ltd належали три кінокомпанії в Росії. Пізніше Зеленський переписав компанію на користь одного з авторів «Студії Квартал-95». Однак, фактичного місцезнаходження компанії журналістам встановити не вдалося.

Компанія Aldorante Limited була задекларована Зеленським. На неї була записана квартира в Києві, де проживає президент із сім'єю. Компанія займається утриманням інвестиційної нерухомості та фінансової активності. Компанія нікому не відома, а зареєстрована за адресою нинішнього директора Aldorante Limited.

У квітні 2019 року Зеленський передав керівництво компанією громадянці Кіпру, а акції вартістю в 1 тис. євро переписав на дружину.

Колишній президент Петро Порошенко також мав на Кіпрі компанію CEE Confectionery Investments, яку передав у «сліпий траст» на початку свого президентства.

Компанії на Кіпрі є або були у Ігоря Коломойського (Triantal Investments), Вадима Новінського (Misandaiko Holdings Ltd), Віктора Пінчука (Geo-Alliance), Дмитра Фірташа (Group DF) і Арсена Авакова (Fontana Management Limited і Ulisse Management Limited).

Чому ж Кіпр такий привабливий для українських олігархів? По-перше, тут дуже низька податкова ставка, тому капітал зручно виводити саме на Кіпр.

По-друге, країна додатково надає певний режим секретності для компаній.

По-третє, використовувати англійське право для структурування корпоративних активів дуже зручно. Це дає високий рівень захисту інвестицій і дозволяє зручно виводити капітал із України і далі з Кіпру на офшори або на інші європейські юрисдикції.

Іншими словами, українські олігархи за допомогою кіпрських компаній легко ухиляються від оподаткування, не порушуючи при цьому українських законів.