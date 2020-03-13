Українські зірки знялися в інформаційній кампанії МОЗ, фото: МОЗ

https://racurs.ua/ua/n135142-koronavirus-v-ukrayini-zirky-znyalysya-v-informaciyniy-kampaniyi-moz-foto.html

Ракурс

Низка українських зірок приєдналися до інформаційної кампанії Міністерства охорони здоров’я (МОЗ) щодо нового коронавірусу SARS-CoV-2.

У відповідному інформаційному ролику знялися Сергій Бубка, Потап, MONATIK, Jerry Heil, Michelle Andrade, Маша Єфросиніна, Євген Клопотенко, Павло Зібров, Дмитро Шуров, Гарік Корогодський, гурт «Время и Стекло». Про це повідомляє прес-служба МОЗ.

Також у ролику знялися очільник МОЗ Ілля Ємець та головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко.

Зірки, які приєдналися до цієї інформаційної кампанії, своїм прикладом закликають дотримуватися простих правил, які допоможуть зменшити ризики інфікування — обробляти руки спиртовмісним антисептиком, протирати екрани мобільних пристроїв антисептичними вологими серветками, використовувати безконтактні способи оплати та не торкатися обличчя руками.

Наразі в Україні виявлено три випадки інфікування. За інформацією МВС, ще 12 інфікованих можуть перебувати в тимчасово окупованій Горлівці.

Нагадаємо, в Україні зафіксована перша смерть від коронавірусу — в Житомирській області померла 71-річна пенсіонерка, яку госпіталізували 12 березня.