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Украинские звезды снялись в информационной кампании Минздрава, фото: Минздрав

Коронавирус в Украине: звезды снялись в информационной кампании Минздрава (ФОТО)

13 мар 2020, 17:53
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Ряд украинских звезд присоединились к информационной кампании Министерства здравоохранения относительно нового коронавируса SARS-CoV-2.

В соответствующем информационном ролике снялись Сергей Бубка, Потап, MONATIK, Jerry Heil, Michelle Andrade, Маша Ефросинина, Евгений Клопотенко, Павел Зибров, Дмитрий Шуров, Гарик Корогодский, группа «Время и Стекло». Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Также в ролике снялись глава Минздрава Илья Емец и главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.

Звезды, которые присоединились к этой информационной кампании, своим примером призывают соблюдать простые правила, которые помогут уменьшить риски инфицирования — обрабатывать руки спиртосодержащим антисептиком, протирать экраны мобильных устройств антисептическими влажными салфетками, использовать бесконтактные способы оплаты и не касаться лица руками.

Сейчас в Украине выявлено три случая инфицирования. По информации МВД, еще 12 инфицированных могут находиться во временно оккупированной Горловке.

Украинские звезды снялись в информационной кампании МОЗ, фото: Минздрав

Украинские звезды снялись в информационной кампании МОЗ, фото: Минздрав

Украинские звезды снялись в информационной кампании МОЗ, фото: Минздрав

Украинские звезды снялись в информационной кампании МОЗ, фото: Минздрав

Украинские звезды снялись в информационной кампании МОЗ, фото: Минздрав

Украинские звезды снялись в информационной кампании МОЗ, фото: Минздрав

Напомним, в Украине зафиксирована первая смерть от коронавируса — в Житомирской области умерла 71-летняя пенсионерка, которую госпитализировали 12 марта.

Источник: Ракурс


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