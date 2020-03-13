Виктор Ляшко

https://racurs.ua/n135130-koronavirus-snbo-pozvolil-ispolzovat-10-mln-masok-razvezennyh-po-regionam-lyashko.html

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СНБО в рамках мероприятий по борьбе с новым коронавирусом принял решение разрешить использование 10 млн хирургических масок, которые были развезены на склады в каждую область.

Об этом в ходе сегодняшнего брифинга заявил заместитель министра здравоохранения Украины, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.

Тем самым мы обеспечим все наши учреждения здравоохранения средствами индивидуальной защиты, — отметил Ляшко.

Также, по его словам, в течение следующих двух недель Минэкономики вместе с отечественными производителями, которые присутствовали на заседании СНБО, также обязались решить вопрос о доступности для населения средств индивидуальной защиты, в том числе масок и антисептиков.

Также, по словам Ляшко, принято решение до конца следующей недели обеспечить все пункты въезда и учреждения здравоохранения (как лаборатории, так и те, что оказывают медицинскую помощь потенциально больным коронавирсной инфекцией), всеми средствами для качественной и эффективной диагностики — как в режиме реального времени с помощью полимеразно-цепной реакции, так и в режиме экспресс-тестов, которые позволяют врачам сразу у постели больного диагностировать коронавирсную инфекцию.

Кроме того, СНБО приняло решение разрешить Кабмину принять срочные меры, чтобы все медицинские изделия, а также товары и услуги, которые будут задействованы для борьбы с коронавирусом, проходили за пределами отряда о публичных закупках.

Напомним, Украина закрывает границы для иностранцев. Соответствующие ограничения начнут действовать спустя 48 часов.