Віктор Ляшко

https://racurs.ua/ua/n135130-koronavirus-rnbo-dozvolylo-vykorystovuvaty-10-mln-masok-rozvezenyh-po-regionah-lyashko.html

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РНБО в межах заходів для боротьби з новим коронавірусом ухвалила рішення надати дозвіл на використання 10 млн хірургічних масок, які були розвезені на склади в кожну область.

Про це під час сьогоднішнього брифінгу заявив заступник міністра охорони здоров’я України, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко.

Цим самим ми забезпечимо всі наші заклади охорони здоров’я засобами індивідуального захисту, — наголосив Ляшко.

Також, за його словами, впродовж наступних двох тижнів Мінекономіки разом з вітчизняними виробниками, які були присутні на засіданні РНБО, також зобов’язалися вирішити питання щодо доступності для населення засобів індивідуального захисту, зокрема масок та антисептиків.

Також, за словами Ляшка, ухвалене рішення до кінця наступного тижня забезпечити всі пункти в’їзду та заклади охорони здоров’я (як лабораторії, так і ті, що надають медичну допомогу потенційно хворим на коронавірсну інфекцію), всіма засобами для якісної та ефективної діагностики — як в режимі реального часу за допомогою полімеразно-ланцюгової реакції, так і в режимі експрес-тестів, які дозволяють лікарям відразу біля ліжка хворого діагностувати коронавірсну інфекцію.

Крім того, РНБО ухвалило рішення дозволити кабміну вжити термінових заходів, щоб усі медичні вироби, а також товари та послуги, які будуть задіяні для боротьби з коронавірусом, проходили поза межами загону про публічні закупівлі.

Нагадаємо, Україна закриває кордони для іноземців. Відповідні обмеження почнуть діяти через 48 годин.