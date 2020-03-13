У світі триває епідемія коронавірусу

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Пандемія нового коронавірусу SARS-CoV-2 може закінчитися до червня, якщо країни світу мобілізуються на боротьбу з нею і будуть готовими до вжиття рішучих заходів.

Про це в четвер завив відомий епідеміолог, старший лікар-консультант уряду Китаю з питань медичної допомоги Чжун Наньшань, повідомляє агентство Reuters.

Моя порада полягає в тому, щоб закликати всі країни слідувати інструкціям ВООЗ і вживати заходи на національному рівні, — зазначив він.

Наньшань у 2003 році допомагав боротися зі спалахом атипової пневмонії.

За його словами, прогноз щодо червня базується на тому, що віруси цієї групи зазвичай стають менш активними в теплі місяці.

Влада Китаю заявляє, що пік спалаху цієї інфекції в країні вже минув, хоча нові випадки ще фіксуються.

Хоча 2/3 глобальних випадків коронавірусу наразі зафіксовано в центральній провінції Китаю Хубей, де вірус вперше з’явився у грудні, в останні тижні більшість нових випадків інфікування SARS-CoV-2 виявляють за межами Китаю.

Карта поширення коронавірусу SARS-Cov-2 (оновлюється)

Нагадаємо, Рада національної безпеки та оборони України сьогодні може розглянути питання закриття кордонів у зв’язку зі спалахом коронавірусу.