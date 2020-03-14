Коронавирус. Фото: NEWS.am

https://racurs.ua/n135154-v-italii-ot-koronavirus-skonchalas-ukrainka-mid.html

Ракурс

Коронавирус забрал жизнь еще одной украинки. В итальянской провинции Брешия в пятницу, 13 марта, умерла Раиса Малышева, которая находилась на заработках в Италии.

О смерти Малышевой сообщило Министерство иностранных дел Украины в Facebook.

В сообщении указано, что в Италии скончалась украинка, у которой ранее был диагностирован коронавирус. МИД выражает соболезнования семье и родственникам умершей.

Осмерти нашей соотечественницы в Италии также сообщила в Facebook активистка Оксана Федькив.

Ранее Федькив рассказала, что украинка попала в больницу в городе Кьяри, а работала она в городе Ровато. Сообщалось, что женщина находилась в тяжелом состоянии. Также у нее были проблемы с дыханием.