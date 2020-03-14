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Коронавирус. Фото: NEWS.am

В Италии от коронавируса скончалась украинка — МИД

14 мар 2020, 00:48
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Коронавирус забрал жизнь еще одной украинки. В итальянской провинции Брешия в пятницу, 13 марта, умерла Раиса Малышева, которая находилась на заработках в Италии.

О смерти Малышевой сообщило Министерство иностранных дел Украины в Facebook.

В сообщении указано, что в Италии скончалась украинка, у которой ранее был диагностирован коронавирус. МИД выражает соболезнования семье и родственникам умершей.

Осмерти нашей соотечественницы в Италии также сообщила в Facebook активистка Оксана Федькив.

Скриншот поста Оксаны Федькив в Facebook

Ранее Федькив рассказала, что украинка попала в больницу в городе Кьяри, а работала она в городе Ровато. Сообщалось, что женщина находилась в тяжелом состоянии. Также у нее были проблемы с дыханием.

Источник: Ракурс


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