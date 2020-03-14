Европой продолжает распространяться новый коронавирус, фото: Госпогранслужба

https://racurs.ua/n135169-koronavirus-s-17-marta-ukraina-zakryvaet-granicu-dlya-aviacionnogo-jeleznodorojnogo.html

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Украина с 00.00 17 марта на две недели закрывает госграницу для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения.

В то же время пункты пропуска будут открыты для граждан Украины, путешествующих собственным транспортом. Об этом сообщает пресс-служба СНБО.

Поэтому СНБО призывает украинцев до 17 марта вернуться на родину.

Кроме того, с 00.00 16 марта на две недели приостанавливается въезд в Украину иностранцев и лиц без гражданства, кроме тех, кто имеет право на проживание на территории Украины, и, по отдельным решениям МИДа, аккредитованных работников дипучреждений и представительств международных организаций.

Напомним, в Украине уже обнаружено три случая инфицирования коронавирусом. 13 марта коронавирус привел к смерти 71-летней пенсионерки в Житомирской области.