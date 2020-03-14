Коронавирус: с 17 марта Украина закрывает границу для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения — СНБОhttps://racurs.ua/n135169-koronavirus-s-17-marta-ukraina-zakryvaet-granicu-dlya-aviacionnogo-jeleznodorojnogo.htmlРакурс
Украина с 00.00 17 марта на две недели закрывает госграницу для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения.
В то же время пункты пропуска будут открыты для граждан Украины, путешествующих собственным транспортом. Об этом сообщает пресс-служба СНБО.
Поэтому СНБО призывает украинцев до 17 марта вернуться на родину.
Кроме того, с 00.00 16 марта на две недели приостанавливается въезд в Украину иностранцев и лиц без гражданства, кроме тех, кто имеет право на проживание на территории Украины, и, по отдельным решениям МИДа, аккредитованных работников дипучреждений и представительств международных организаций.
Напомним, в Украине уже обнаружено три случая инфицирования коронавирусом. 13 марта коронавирус привел к смерти 71-летней пенсионерки в Житомирской области.