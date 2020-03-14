Коронавірус в Європі: з Італії евакуюють українців

Кабмін доручив терміново евакуювати українців з Італії. Фото: REUTERS

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Китайський коронавірус продовжує стрімко ширитися Італією. Водночас на території країни введений карантин, через що українці, які залишаються там, не можуть повернутися додому.

У зв’язку з цим Кабінет міністрів України доручив Міністерству інфраструктури спільно з Міністерством охорони здоров’я, міністерствами закордонних і внутрішніх справ забезпечити невідкладну евакуацію громадян України з Італії. Про це повідомляє прес-служба Кабміну.

Таке рішення було прийнято на екстреній нараді уряду, яке відбулося 14 березня. Кількість українців, які будуть евакуйовані з Італії, не уточнюється.

Кабінет Міністрів також обговорив процедуру вивезення українських громадян. Зокрема, Державна митна служба повинна буде оперативно оформити вантаж членів екіпажу та пасажирів літака, який буде здійснювати евакуацію. Також прикордонники повинні забезпечити першочергове здійснення контролю під час перетину державного кордону.

Нагадаємо, раніше Шмигаль розповів, що на екстреному засіданні Кабмін розгляне закриття пунктів пропуску через кордон та на лінії розмежування, фінансування виготовлення тест-систем, а також забезпечення громадян і медпрацівників засобами індивідуального захисту.