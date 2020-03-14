Коронавирус в Европе: из Италии эвакуируют украинцев

Кабмин поручил срочно эвакуировать украинцев из Италии. Фото: REUTERS

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Китайский коронавирус продолжает стремительно распространяться в Италии. При этом на территории страны введен карантин, из-за чего украинцы, которые остаются там, не могут вернуться домой.

В связи с этим Кабинет министров Украины поручил Министерству инфраструктуры совместно с Министерством здравоохранения, министерствами иностранных и внутренних дел обеспечить неотложную эвакуацию граждан Украины из Италии. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

Такое решение было принято на экстренном совещании правительства, которое состоялось 14 марта. Количество украинцев, которые будут эвакуированы из Италии, не уточняется.

Кабинет Министров также обсудил процедуру вывоза украинских граждан. В частности, Государственная таможенная служба должна будет оперативно оформить груз членов экипажа и пассажиров самолета, который будет осуществлять эвакуацию. Также пограничники должны обеспечить первоочередное осуществление контроля во время пересечения государственной границы.

Напомним, ранее Шмыгаль рассказал, что на экстренном заседании Кабмин рассмотрит закрытие пунктов пропуска через границу и на линии разграничения, финансирование изготовления тест-систем, а также обеспечение граждан и медработников средствами индивидуальной защиты.