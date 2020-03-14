У світі триває спалах нового коронавірусу, фото: Держприкордонслужба

https://racurs.ua/ua/n135175-koronavirus-v-ukrayini-tymchasovo-zakryut-107-punktiv-propusku-scho-robyty-z-kpvv-na-donbasi.html

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В Україні через загрозу поширення нового коронавірусу SARS-CoV-2 на період з 16 березня по 3 квітня закриють 107 із 230 пунктів пропуску через держкордон.

Таким чином, працюватимуть лише 123 пункти. Про це сьогодні під час брифінгу за підсумками засідання уряду заявив голова Держприкордонслужби Сергій Дейнеко, повідомляє агентство «Укрінформ».

За його словами, призупиняється робота тих пунктів, де є невеликий рух пасажирів.

Є такі пункти пропуску, де за добу може перетнути кордон 3−5 осіб, — зазначив Дейнеко.

Він запевнив, що на кордоні з кожною суміжною країною пункти пропуску залишаться у кількості, достатній, «щоб забезпечити стабільні пропускні операції на будь-якій ділянці державного кордону».

Водночас щодо КПВВ, розташованих на лінії розмежування на Донбасі, уряд рішення ще не ухвалив, зазначив Дейнеко.

По лінії розмежування рішення ще в стадії вирішення, — наголосив чиновник.

Нагадаємо, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков під час вчорашнього виїзного засідання уряду повідомив, що його відомство пропонує запровадити режим повного обмеження для іноземців на пунктах пропуску з окупованими територіями.